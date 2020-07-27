عصام مرعي: الزمالك يعاني من الحكام في أفريقيا وجيل 90 الأفضل

قال عصام مرعي، لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن الزمالك لم يصل للبطولات إلا من خلال مجهود اللاعبين.





وأضاف عصام مرعي، في لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن نادي الزمالك لم يستفِد من الأخطاء التحكيمية على مدار التاريخ.





وأوضح عصام مرعي أن تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق بشأن مجاملة الحكام الأفارقة للأندية المصرية غير صحيحة.





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وتابع "الزمالك عاني من الحكام في أفريقيا".





وأتم "جيل 90 و89 وجيل المعلم حسن شحاته الأفضل في تاريخ الكرة المصرية".