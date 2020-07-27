ضبط نصف طن لحوم حمير مذبوحة بـ الحواويش في سوهاج.. فيديو

قال الدكتور أيمن عادل مدير إدارة التفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، إن هناك تكثيفا مرورا يوميا على محلات بيع اللحوم والثلاجات والمصانع علي مستوي الجمهورية وخلال 5 ايام تم ضبط 47 طنا من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي.





وأضاف أيمن عادل خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ،: أنه تم تحرير 427 محضر وأثناء مرور حملة للطب البيطرى بسوهاج قرية الحواويش مركز أخميم وجدوا بعض السيدات تبيع كبد وقلوب وعند فحصها وجدنا أنها تخص الفصيلة الخيلية

وباستجواب السيدة دلت على الذي باع لها.





وأوضح أيمن عادل ،: أنه عند محاصرة المنزل المستدل عليه وجدنا 500 كيلو من لحوم الحمير و3 حمير وعليهم ختم مزور.





وتابع : أنه تم تحرير المحضر اللازم وتم عرض المحضر علي النيابة العامة مؤكدا علي ان العقوبة المشددة تصل الي 7 سنوات وغرامة من 20 الف جنيه الى 40 الف جنية وهذا في جريمة الغش التجاري.



