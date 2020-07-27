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القنصل المصري في الكويت يوضح تفاصيل الاعتداء على المواطن المصري

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
 كشف السفير هشام عسران قنصل مصر في الكويت ، تطورات قضية الاعتداء على المواطن المصري وليد المقيم بالكويت من قبل شاب كويتي.

وتابع أن ردود الأفعال تجاه الاعتداء على الكاشير المصري " وليد " المقيم بدولة الكويت كانت سريعة و متعاقبة على عدة مستويات فعلى الصعيد الكويتي كان التعامل سريع وتم القبض على المعتدي واقتيد إلى قسم الشرطة وسجل ضده قضية " جنحة " تحمل رقم 61.

وأكد القنصل المصري، في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر" المذاع على سي بي سي، أن الحكومة الكويتية أصرت على تطبيق القانون، معقبا:" وليد شاب محترم ومشهود له بالأخلاق ولولا ذلك لما استقال رئيس الجمعية إحتجاجًا على الاعتداء الجهات الرسمية الكويتية أكدت ضرورة إنقاذ القانون بحادث الاعتداء على الشاب المصري هناك رأي عام كويتي رافض لحادث الاعتداء على الشاب المصري

وتابع  قائلًا " ردود الفعل شهدت شجبًا وإستنكارًا على الصعيد الشعبي من قبل المواطنين الكويتيين ورفضًا لتصرف الرجل المعتدي " مؤكدًا أن تحرك السفارة المصرية لم يبدأ منذ إنتشار فيديو الاعتداء على السوشيال ميديا بل بداية من حدوث الواقعة.

وشدد قنصل مصر بالكويت،على أن الحادثة فردية وليست سلوكًا عامًا كاشفًا أن الجنحة في القانون الكويتي تصل عقوبتها للحبس كاشفًا أنه سيتم تعويض الشاب المصري.

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