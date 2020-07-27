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رياضة

مؤمن سليمان: إيهاب جلال يشبهني واستمتع بمواجهته فنيًا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:23 ص
مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
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حسام الحارتي
قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏إيهاب جلال،المدير الفني لنادي مصر المقاصة، يشبهه كثيرًا في الفكر الفني ‏والخططي.‏

وأضاف مؤمن سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" إيهاب جلال يشبهني وأستمتع كثيرًا بمواجهته فنيًا ‏من خارج الخطوط في المباريات، فمواجهتنا تكون تحدي في اللعبة".‏

وأشاد مؤمن سليمان بالثنائي طلعت يوسف وحلمي طولان، قائلا: "من أفضل المدربين المصريين في مجال كرة القدم".

وتابع مؤمن سليمان :" حلمي طولان هو أستاذي في التدريب ".

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