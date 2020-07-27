مؤمن سليمان: إيهاب جلال يشبهني واستمتع بمواجهته فنيًا

قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن إيهاب جلال،المدير الفني لنادي مصر المقاصة، يشبهه كثيرًا في الفكر الفني والخططي.
وأضاف مؤمن سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" إيهاب جلال يشبهني وأستمتع كثيرًا بمواجهته فنيًا من خارج الخطوط في المباريات، فمواجهتنا تكون تحدي في اللعبة".
وأشاد مؤمن سليمان بالثنائي طلعت يوسف وحلمي طولان، قائلا: "من أفضل المدربين المصريين في مجال كرة القدم".
وتابع مؤمن سليمان :" حلمي طولان هو أستاذي في التدريب ".