حلمي طولان: لم نتلق أي طلب للتعاقد مع أسامة جلال.. فيديو

توقع حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، تعرض لاعبي أندية الدوري المصري، لإصابات عضلية خلال الفترة المقبلة؛ بسبب ضغط فترة الإعداد.





وقال طولان، في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد": "اللاعبون سيعانون من الإجهاد وكنت أتمنى الحصول على 8 أسابيع للاستعداد لعودة الدوري".





تحدث عن الثنائي أسامة جلال ومحمد شريف، قائلا : “أسامة جلال لم يتلق عروض رسمية من أى نادي، وبقاء محمد شريف في إنبي في يد إدارة الأهلي”.





وتقرر استئناف الدوري المصري، الشهر المقبل، بعدما توقف منذ مارس الماضي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.











