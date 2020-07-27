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لم يتم تسجيل أي إصابة.. التضامن:640 حضانة تقدمت للفتح.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:10 ص
وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
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اسراء صبري
قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة، والمشرف على الحضانات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحضانة تؤثر في حياة الأطفال، متابعا: هناك اختلاف بين الحضانات على مستوي الجمهورية ولكن على كل الحضانات أن تقومى بتنفذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة.


وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن اشترطت أن يكون هناك فرد واعي بكافة الإجراءات والخطواتالخاصة بكيفية الوقاية والعلاج داخل كل حضانة، كما أنها اشترطت تخفيض النسبة الاستيعابية بالحضانات وفقا للإجراءات، متابعا: ضرورة تعقيم الأدوات باستمرار بالإضافة إلى وجود كاشف حراري.

وأضاف أن هناك 15 ألف حضانة على مستوي الجمهورية، منهم 640 حضانة تقدمت للفتح مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، معقبا: هناك جزء من المتقدمين بدأ العمل بالفعل وجزء أخر قرر أن يكون الفتح بعد عيد الأضحى.

وكشف أن وزيرة التضامن الاجتماعي وافقت على رفع السعة الاستيعابية للحضانات من 50% إلى 80% ، وذلك مع اتخاذ الإجراءات المشدد للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة التضامن قامت بتكليف فريق متابعه من أجل متابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية في الحضانات التي تم فتحها، متابعا: نسبة الإلتزام بالإجراءت الإحترازية وصلت إلى 98%.


ولفت إلى أن فتح الحضنات أمر اختياري وليس إجباري، كما رانه منذ 20 يوم لم يتم رصد أي حالة إصابة في الأطفال داخل الحضانات.
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