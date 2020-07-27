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اقتصاد

انخفاض الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري بنسبة 40%

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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وكالات

انخفضت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 215 مليون درهم في فترة الربع الثاني من العام الحالي.


ويعزى تراجع الأرباح إلى انخفاض الدخل التشغيلي بنحو 11% إلى 655 مليون درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات الائتمان بنسبة 44% إلى 239 مليون درهم بالفترة ذاتها.


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كما تراجعت أرباح البنك بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 530 مليون درهم في فترة النصف الأول من العام الحالي.


وعلى صعيد المركز المالي فقد ارتفعت أصول بنك دبي التجاري بنحو 20% لتصل إلى نحو 94 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020.


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