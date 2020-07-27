هبوط الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي لـ 437 مليون ريال في الربع الثاني من 2020

هبوط الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي في الربع الثاني من 2020، إلى 437 مليون ريال، مقابل 804 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019، بتراجع 45.6%، ومقارنة مع أرباح الربع السابق، تراجعت أرباح البنك بنسبة 35.7%، حيث كانت 682 مليون ريال.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات في الربع الثاني 1.297 مليار ريال، مقابل 1.298مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع طفيف 0.07%.

وبلغت قيمة الأرباح في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 1.1 مليار ريال، مقابل 1.7 ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 34.9%.