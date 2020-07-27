AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هبوط الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي لـ 437 مليون ريال في الربع الثاني من 2020

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات

هبوط الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي في الربع الثاني من 2020، إلى 437 مليون ريال، مقابل 804 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019، بتراجع 45.6%، ومقارنة مع أرباح الربع السابق، تراجعت أرباح البنك بنسبة 35.7%، حيث كانت 682 مليون ريال.


وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات في الربع الثاني 1.297 مليار ريال، مقابل 1.298مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع طفيف 0.07%.


وبلغت قيمة الأرباح في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 1.1 مليار ريال، مقابل 1.7 ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 34.9%.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الأصول الأجنبية للبنوك إلى 128.6 مليار جنيه في مارس

بنك القاهرة: 9 فروع جديدة بتصميم نموذجي خلال العام الجاري

بنسبة 3.8%.. انخفاض مصرف الراجحي السعودي بالربع الثاني من 2020

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يدمر 3 دبابات تابعة للميليشيات التركية

ببلاش.. اعرف كيف حصل الزمالك على خدمات الفتى الذهبي أسامة فيصل

بعد الاعتداء على وليد بالكويت.. مدير جمعية صباح الأحمد يروي كواليس الواقعة

حريق في عقار بمصر القديمة بجوار مترو الأنفاق

دينا ذو الفقار إحدى المتضررين من عقار الزمالك المتصدع توضح تفاصيل إخلاء عقار الشربتلي

رحلة البحث عن مقبرة كليوباترا تقود عالمة لكشف استثنائي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز