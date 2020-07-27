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بين الناس

توصيل الصرف صحي مطلب أهالي قرية البعيرات بالأقصر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاث المواطن حسين طايع محمد من أهالي قرية البعيرات في مركز القرنة بالأقصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية ومعاناة الأهالي في طفح المجاري فضلا عن انتشار المياه الجوفية.

 

وقال حسين فى رسالته : إن القرية تنتشر بها الأمراض والأوبئة بسبب عدم وجود شبكة صرف صحى بالقرية وقمنا بعمل عدة شكاوى ولكن دون جديد.

 مناشد المسئولين سرعة حل المشكلة رأفة بحال الأهالى .

التواصل مع القارئ 01012000617

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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