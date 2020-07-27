أحمد زاهر: انا بتشتم كتير.. لكن إلا بناتي دول أغلى حاجة عندي.. فيديو

قال الفنان أحمد زاهر ، : إنني أستمتع عندما اقوم بتنزل صورة لي مع بناتي على حسابي الشخصي مؤكدا انه يتعرض الى الاهانة والشتيمة ولا يبالي.





واضاف احمد زاهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن الإهانة عندما تصل إ لى ابنتي لا استطيع السكوت الا بناتي لانهم اغلى شيء لدي .





، أن الممثل يتغير حسب كل شخصية يقوم بتمثيلها ومع ذلك يحدث لنا اهانة مؤكدا ان ابنته مازالت صغيرة. وأوضح أحمد زاهر يقومذلكمازالت





وتابع : أن هذه الأحداث تجعل هناك عقد لدى الأطفال وهذا يحدث بسبب اشخاص جالسين على الكمبيوتر وليس وراءهم شيء .



