أحمد زاهر: انا بتشتم كتير.. لكن إلا بناتي دول أغلى حاجة عندي.. فيديو

قال الفنان أحمد زاهر ، : إنني أستمتع عندما اقوم بتنزل صورة لي مع بناتي على حسابي الشخصي مؤكدا انه يتعرض الى الاهانة والشتيمة ولا يبالي.
واضاف احمد زاهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن الإهانة عندما تصل إلى ابنتي لا استطيع السكوت الا بناتي لانهم اغلى شيء لدي .
وأوضح أحمد زاهر ، أن الممثل يتغير حسب كل شخصية يقوم بتمثيلها ومع ذلك يحدث لنا اهانة مؤكدا ان ابنته مازالت صغيرة.
وتابع : أن هذه الأحداث تجعل هناك عقد لدى الأطفال وهذا يحدث بسبب اشخاص جالسين على الكمبيوتر وليس وراءهم شيء.
واستكمل : أنه إذا حدث اى شتيمة او اهانة مرة اخري لن اسكت على هذا وسوف اسلك مسلك الاستاذ شريف منير ويجب ان يعنف القانون الخاص بهذا الشأن .