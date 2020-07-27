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رياضة

مؤمن سليمان: الزمالك كان يتعاقد مع لاعبين فرز ثالث قبل قدوم ‏مرتضى منصور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:51 ص
الزمالك
الزمالك
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حسام الحارتي
قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏النادي كان يتعاقد مع لاعبين ليسوا بقيمة قميص النادي.‏

وأوضح مؤمن سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" الزمالك كان يتعاقد في السابق مع لاعبين فرز ثالث ‏قبل قدوم مرتضى منصور بسبب قلة الموارد المالية والتخبط الاداري ‏الذي أصاب النادي على مدار سنوات طويلة".‏

وأكمل:" الاّن يبرم الزمالك صفقات قوية خلال ولاية المستشار مرتضى ‏منصور على عكس ما كان يحدث في السابق".

ووجه مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، ‏الشكر والتحية للمستشار مرتضى منصور، على منحه فرصة تدريب ‏الفريق في موسم 2016-2017.‏

وتابع: "المدير الفني الذي يتولى تدريب الزمالك ‏إسمه يكبر دائمًا لارتباطه بنادي بقيمة وحجم نادي كبير".‏

وأكمل: "كنت ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني راينر هولمان في عام ‏‏2007".‏

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