العظمى تصل لـ 43.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين





كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل اليوم الاثنين على القاهرة ومحافظات الجمهورية. حالة الطقس اليوم





وأكدت الهيئة أنه سيكون حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري ، ويصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





أما على السواحل الشمالية يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على سلاسل جبال البحر الأحمر.









وفي محافظات الصعيد يبقى الطقس شديد الحرارة على نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





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وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين :

القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 39 للعظمى و27 للصغرى

جنوب الصعيد 43 للصغرى والعظمى 31