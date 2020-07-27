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أخبار البلد

العظمى تصل لـ 43.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:09 ص
تفاصيل حالة الطقس
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين
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نورهان خفاجي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين على القاهرة ومحافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنه سيكون حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري ، ويصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما على السواحل الشمالية  يكون الطقس معتدل نهارا  لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة  على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على سلاسل جبال البحر الأحمر.


وفي  محافظات الصعيد يبقى الطقس شديد الحرارة على نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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وعن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين :
 القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25
 السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 39 للعظمى و27 للصغرى
جنوب الصعيد 43 للصغرى والعظمى 31
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