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حسن شحاتة: أولياء الأمور ليس لديهم الوعي الكافي بنظام التعليم الجديد.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:45 ص
أولياء الأمور والطلاب
أولياء الأمور والطلاب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن الشائع بين الناس جميعا هو ان التعليم للامتحانات وليس للحياة مؤكدا علي ان اولياء الامور يهم الامتحان ولا يهمهم ماذا يتعلمون اولادهم.

وأضاف حسن شحاتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، ان الدروس الخصوصية هي عرض لمرض والمرض هو عدم قدرة المدرسة علي توفير وجبة تعليمية جيدة للطلاب .

وأوضح حسن شحاتة ، أن التعليم المصري هو الذي يجعل أولياء الأمور يذهبون إلى السناتر مؤكدا ان هذه السنة آخر سنة في التعليم المتخلف .

وتابع: أن أولياء الأمور ليس لديهم وعي بنظام التعليم الجديد مؤكدا علي ان مجلس النواب يوافق علي تغيير نظام التعليم الحالي وسنبدأ بالنظام الجديد من العام القادم .

واستكمل: أن الدروس الخصوصية لازمة في نظام التعليم التقليدي القديم وهذا سيتغير في العام الدراسي الجديد.
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