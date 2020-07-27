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محافظات

قبول ١١٥ طالبا وطالبة لمدارس التمريض بشمال سيناء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:21 ص
قبول ١١٥ طالب وطالبة
قبول ١١٥ طالب وطالبة لمدارس التمريض بشمال سيناء
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احمد صالح
نجح 115 طالبا وطالبة بمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة شمال سيناء ' للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول 263 درجة.

حيث تم تحديد الناجحين من واقع الاختبارات واللقاءات الشخصية ' التي أجريت للمتقدمين الي مدارس التمريض ، وتطبيق شروط وقواعد القبول وأولوية مجموع الدرجات في الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس في مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، أنه تم قبول 51 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالعريش، و25 طالبا وطالبة فى المدرسة الفنية للتمريض ببئر العبد، و30 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالشيخ زويد (من الشيخ زويد ورفح)، و9 طلاب في المدرسة الفنية للتمريض بنخل (من الحسنة ونخل).

وأشار ' إلي ان الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وحسن السير والسلوك، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.

كما كان من بين الشروط ايضا ' أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، وألا يقل سن المتقدم فى بداية العام الدراسي عن 14 عاما و6 أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أثناء الدراسة.

واشترط أيضا اجتياز الاختبارات، منها اختبار شخصي فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة ، اختبار طبي، واختبار القدرات التى تشتمل على الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، واختبار إملاء ولغة عربية، واختبار لغة إنجليزية، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.
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