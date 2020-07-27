قبول ١١٥ طالبا وطالبة لمدارس التمريض بشمال سيناء

وأشار ' إلي ان الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وحسن السير والسلوك، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.كما كان من بين الشروط ايضا ' أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، وألا يقل سن المتقدم فى بداية العام الدراسي عن 14 عاما و6 أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أثناء الدراسة.واشترط أيضا اجتياز الاختبارات، منها اختبار شخصي فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة ، اختبار طبي، واختبار القدرات التى تشتمل على الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، واختبار إملاء ولغة عربية، واختبار لغة إنجليزية، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.اقرا ايضا: