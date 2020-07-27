AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وائل بدوي: أولياء الأمور هم المسئولون عن كثرة الدروس الخصوصية.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:03 ص
الطلاب
الطلاب
Advertisements
إبراهيم القادري
قال وائل محمد بدوي الخبير التعليمي، إن الطالب عندما يأتي الي اقوله له أنني مدرس رياضيات وليس لدي أي علاقة بالامتحان ودوري هو ان اجعلك تقوم بحل اى مسئلة رياضة .

وأضاف محمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المدرس دورة هو تعليم الطالب ماذا تعني الرياضة ولا نحرض الطلاب على الذهاب للمدارس.

وأوضح محمد بدوي، أن الاعلام المصري هو سبب تدمير المدرس داخل الفصل وفى طريقة الآن للقضاء علي التعليم خارج الفصل.

وتابع: أن أولياء الأمور هم المسؤولين عن كثرة الدروس الخصوصية واذا اردتم منع الدروس الخصوصية عليكم منع الطلاب من الذهاب للمدرسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: إغلاق سناتر الدروس الخصوصية قد يزيد من استغلال أولياء الأمور

ترشيحاتنا

شكرا فخامة الرئيس.. قصة منح السيسي جواز السفر الدبلوماسي للملك أحمد فؤاد الثاني

خطأ طبي يحرم عروسا من الوقوف في حفل زفافها

الجار الله: على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

الزوجة اللعوب.. أجبرت خطيب ابنتها على ذبح زوجها والجمع بينهما في الحرام

عقوبته الحبس.. محامي كويتي يكشف عقوبة المعتدي على الشاب المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز