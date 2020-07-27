وائل بدوي: أولياء الأمور هم المسئولون عن كثرة الدروس الخصوصية.. فيديو

قال وائل محمد بدوي الخبير التعليمي، إن الطالب عندما يأتي الي اقوله له أنني مدرس رياضيات وليس لدي أي علاقة بالامتحان ودوري هو ان اجعلك تقوم بحل اى مسئلة رياضة .





وأضاف محمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المدرس دورة هو تعليم الطالب ماذا تعني الرياضة ولا نحرض الطلاب على الذهاب للمدارس.





محمد بدوي، أن الاعلام المصري هو سبب تدمير المدرس داخل الفصل وفى طريقة الآن للقضاء علي التعليم خارج الفصل. وأوضحوفىالآن





وتابع: أن أولياء الأمور هم المسؤولين عن كثرة الدروس الخصوصية واذا اردتم منع الدروس الخصوصية عليكم منع الطلاب من الذهاب للمدرسين.