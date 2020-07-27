دينا ذو الفقار إحدى المتضررين من عقار الزمالك المتصدع توضح تفاصيل إخلاء عقار الشربتلي

روت دينا ذو الفقار، ابنة المخرج الراحل عزالدين ذو الفقار، لحظة مغادرتها لعمارة الشربتلي في منطقة الزمالك، قائلا:"شعرت بإحساس ثقيل على قلبها، كأني أخرج من وطني الصغير، فهو ليس مجرد بيتًا.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سى بي سي"، :" العمارة لها ذكريات خاصة لدي وأتفائل كثيرًا بها ، مردفة: "كل شبر في الشقة وفي العمارة ليا فيه ذكريات وقلبي وجعني جدًا وأنا خارجة منها، هبات النهارده في شقة تانية لحد ما أعرف رأسي من رجلي وأشوف هيعملوا إيه، بس فكرة خروجي من عمارتي دي أسوأ حاجة أنا عشتها".





وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل الميل الحادث بالعقار رقم ١٧ شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم .





وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الارضى .





والعقار مكون من جزئين الاول يطل على ١٧ شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة ، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز اباظة و مكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ،و5 وحدات سكنية مغلقة.





وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.



