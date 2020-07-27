AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دينا ذو الفقار إحدى المتضررين من عقار الزمالك المتصدع توضح تفاصيل إخلاء عقار الشربتلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
روت دينا ذو الفقار، ابنة المخرج الراحل عزالدين ذو الفقار، لحظة مغادرتها لعمارة الشربتلي في منطقة الزمالك، قائلا:"شعرت  بإحساس ثقيل على قلبها، كأني أخرج من وطني الصغير، فهو ليس مجرد بيتًا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سى بي سي"، :" العمارة لها ذكريات خاصة لدي وأتفائل كثيرًا بها ، مردفة: "كل شبر في الشقة وفي العمارة ليا فيه ذكريات وقلبي وجعني جدًا وأنا خارجة منها، هبات النهارده في شقة تانية لحد ما أعرف رأسي من رجلي وأشوف هيعملوا إيه، بس فكرة خروجي من عمارتي دي أسوأ حاجة أنا عشتها".

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل الميل الحادث بالعقار رقم ١٧ شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الارضى .

 والعقار مكون من جزئين الاول يطل على ١٧ شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة ، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز اباظة و مكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ،و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقار الزمالك المائل.. محافظ القاهرة يتفقد الموقع ويشكل لجنة هندسية للمعاينة

يضم 70 شقة.. تفاصيل ميل عقار الزمالك

هبوط بسيط.. «القومية للأنفاق» عن انهيار عقار بالزمالك

هبوط أرضي أسفل 70 شقة.. ماذا يحدث في عقار الزمالك المائل؟ .. صور

أحمد موسى يستعرض مشكلة عمارة الزمالك.. فيديو

التفاصيل الكاملة لعقار الزمالك المائل.. هبوط أرضي تسبب في شروخات وميل.. يضم 70 شقة وتشكيل لجنة هندسية وصرف 30 ألف جنيه لكل أسرة

ترشيحاتنا

الزوجة اللعوب.. أجبرت خطيب ابنتها على ذبح زوجها والجمع بينهما في الحرام

دعاء العشر من ذي حجة .. 32 كلمة أوصى رسول الله بترديدها

ضياء السيد: تصريحات فاروق جعفر ستهدي الوداد لقب أفريقيا

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي

هشام جمال وشيماء سيف وشريف رمزي يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيسانس» مدينتي ..صور

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز