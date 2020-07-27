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تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف هواوى Mate 40 القادمة.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:01 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف هواوى Mate 40
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة عن إمكانات شاشة وكاميرات مجموعة هواتف Mate 40  من شركة هواوى الصينية، والتى من القرر أن تصدر في أواخر شهر سبتمبر القادم، وكذلك ستصدر بدون خدمات جوجل. 

وبحسب موقع GizChina التقنى الصيني فإن هاتف Mate 40 سيأتى بشاشة بقياس 6.7 بوصة أما هاتف Mate 40 Pro سياتى بشاشة 6. 8 بوصة، من نوع AMOLED وبمعدل سرعة تحديث للشة 120 هرتز. 


أما الكاميرات فسيحصل هاتفى Mate 40 و  Mate 40 Pro على كاميرى سيلفى بدقة 24 و 32 ميجا بيكسل، كما سيحصلان على كاميرات خلفية بدقة 50 و 16 ميجابيكسل، ولكن سيتفوق Mate 40 Pro بمستشعر ToF للتقريب، عدسة بدقة 5X periscope . 

وسيحصل هاتف Mate 40 على معالج من نوع Kirin 1000 و آخر من نوع ، أما هاتف Mate 40 Pro فسيحتوى على Kirin 1020 وسيحصل الهاتفان على تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 

وبالسبة لبطارية هاتف Mate 40 فستأتى بقدرة 4500 مللى أمبير وخاصية الشحن السريع ب 40 واط ، اما هاتف Mate 40 Pro فسياتى ب 5000 مللى أمبير وخاصية شحن سريع ب 66 واط . 

ومن المحتمل أن يبلغ سعر الهواتف 925 دولار أمريكى أى ما يعادل 791. 14 ألف جنيه مصرى وذلك لهاتف Mate 40 حيث أن هاتف Mate 40 Pro سيكون أغلى من ذلك. 

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