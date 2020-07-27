AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طقس عاصف حتى الثلاثاء.. الأمطار تكسو مكة المكرمة وسط ابتهالات لرفع البلاء.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:18 ص
مكة المكرمة
مكة المكرمة
Advertisements
مـيـس رضـا

وسط ابتهالات شجية لرفع الوباء شهدت مكة المكرمة ومناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة فى وقت تستقبل فيه مكة أفواج الحجاج القادمين من محافظات المملكة.


اقرأ أيضاً:-

أمطار غزيرة وسيول على جازان السعودية.. فيديو

وحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة، أوردت بيانات أفادت بأن  سماء مكة المكرمة  والمشاعر المقدسة ستشهد تشكل بعض السحب الركامية ، وربما مدينة جدة أيضا ، ولا يُستبعد أن تعمل على تساقط زخات رعدية من المطر مع ساعات عصر ومساء الاثنين والثلاثاء.


وتوقعت تجدد نشاط السُحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة  على مرتفعات كُل من جازان وعسير والباحة، وصولًا حتى مرتفعات الطائف وصولا حتى المدينة المنورة.


وأرجعت هذه التقلبات الجوية إلى تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية من المنطقة، بالتزامن مع تحرك الفاصل المداري نحو الشمال، ما ينتج عنه نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تكاثر السُحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار بشدة مُتفاوتة.


وحذرت الأرصاد وحماية البيئة عبر موقعها على مواقع التواصل الإجتماعى المواطنين من الأماكن التي تشهد غزارة أمطار لعدم تعرضهم لضرر، ونبهت من قوة الأمطار في على مرتفعات "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة"، وتستمر في الامتداد حتى مرتفعات المدينة المنورة.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">أمطار غزيرة وسيول على جازان السعودية.. فيديو <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صدى_البلد</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البلد</a><a href="https://t.co/HKfaoiOMXp">https://t.co/HKfaoiOMXp</a></p>&mdash; صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) <a href="https://twitter.com/ElBaladOfficial/status/1287525344522776576?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار وحرارة مرتفعة.. تقلبات في حالة الطقس بدول الخليج على مدار الـ24 ساعة

رياح وأمطار وأتربة .. طقس السعودية اليوم

طقس غير مستقر.. رياح وأتربة وأمطار وحرارة عالية تضرب السعودية اليوم

سيول وأمطار رعدية فى السعودية.. تفاصيل أصعب 72 ساعة قادمة على المملكة.. فيديو

أخبار السعودية اليوم.. سيول وأمطار رعدية تستمر 72 ساعة.. المسئولون لن يؤدوا فريضة الحج هذا العام.. وحصيلة كورونا ترتفع إلى 262772 إصابة و2672 وفاة

ترشيحاتنا

حدث في شوارع فلسطين.. احرق علم مصر واحصل على 100 دولار.. شاهد رد الفعل

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الإسكندرية

دعاء العشر من ذي حجة .. 32 كلمة أوصى رسول الله بترديدها

بين الحياة و الموت.. أسرة شاب تستغيث بالسفارة المصرية في السعودية بعد تعرضه لحادث أليم

زيادات تصل لـ 1225 جنيها ومنح بالجملة.. كل ما تريد معرفته عن قانون المهن الطبية بعد موافقة النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز