طقس عاصف حتى الثلاثاء.. الأمطار تكسو مكة المكرمة وسط ابتهالات لرفع البلاء.. فيديو

وسط ابتهالات شجية لرفع الوباء شهدت مكة المكرمة ومناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة فى وقت تستقبل فيه مكة أفواج الحجاج القادمين من محافظات المملكة.





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أمطار غزيرة وسيول على جازان السعودية.. فيديو

وحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة، أوردت بيانات أفادت بأن سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ستشهد تشكل بعض السحب الركامية ، وربما مدينة جدة أيضا ، ولا يُستبعد أن تعمل على تساقط زخات رعدية من المطر مع ساعات عصر ومساء الاثنين والثلاثاء.





وتوقعت تجدد نشاط السُحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة على مرتفعات كُل من جازان وعسير والباحة، وصولًا حتى مرتفعات الطائف وصولا حتى المدينة المنورة.





وأرجعت هذه التقلبات الجوية إلى تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية من المنطقة، بالتزامن مع تحرك الفاصل المداري نحو الشمال، ما ينتج عنه نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تكاثر السُحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار بشدة مُتفاوتة.





وحذرت الأرصاد وحماية البيئة عبر موقعها على مواقع التواصل الإجتماعى المواطنين من الأماكن التي تشهد غزارة أمطار لعدم تعرضهم لضرر، ونبهت من قوة الأمطار في على مرتفعات "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة"، وتستمر في الامتداد حتى مرتفعات المدينة المنورة. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">أمطار غزيرة وسيول على جازان السعودية.. فيديو <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#صدى_البلد</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#البلد</a><a href="https://t.co/HKfaoiOMXp">https://t.co/HKfaoiOMXp</a></p>— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) <a href="https://twitter.com/ElBaladOfficial/status/1287525344522776576?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>