رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي يكشف شروط امتلاك الشقق.. فيديو

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هدف الصندوق هو تمكين فئات الدخل المنخفض من أنها تستطيع شراء شقة بنظام التمويل العقاري، ومن ثم بنقوم بتقديم الدعم لهم للحصول على الشقة.



وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي" أن مصر بتقوم بتنفيذ أكبر مشروع إسكان اجتماعي في العالم، وبالتالي بنقوم بطرح الوحدات على الإعلانات كل فترة، وذلكح من خلال تحديد فئات الدخل المستهدفه وسعر الوحدة، وبيتم التقديم وفي حالة إنطباق الشروط على المواطنين بيتم تحويلهم لأحد البنوك المشتركة معنا.



وتابعت: أن منذ إطلاق البرنامج في منتصف 2014 قام الصندوق بعرض 13 إعلان حتى الآن، لافته إلى أن 225 ألف هو سعر وحدة الإسكان الاجتماعي في أخر إعلان قام به الصندوق.



وواصلت قائلة: أن هناك مايقارب من 315 ألف أسرة تملكوا شقق كاملة التشطيب من خلال الصندوق والبرنامج، معقبه : أكثر من مليون ونصف فرد انتقلوا إلى تلك الشقق والمدن الجديدة.



وأضافت أن شروط الحصول على الشقق في الإعلان الأخير تمحورت في أن يكون دخل الأسرة 5700 جنيه، وفي حالة كون الفرد أعزب بيكون الدخل 4200جنيه، ولفتت إلى أن الصندوق حاليا بيقوم بتسليم مايقارب من 10 ألاف شقة كل شهر.



وأشارت إلى أنه من ضمن الشروط الأخرى وهو أن يكون الفرد لا يمتلك أي شقة تمليك أو حتى قد استفاد من برنامج حكومي سابقا، وفيما يخص دفع الميلغ، أوضحت أنه في حالة كون الشقة غير مبنية بيتم دفع 14 ألف كمقدم عند الحجز ، ثم بيتم دفع 2000 جنيه كل ثلاثه شهور، ومن ثم بيتم التعامل مع البنك لدفع المبلغ الشهري.



ولفتت إلى أن الشقق بتكون مشطبة بالكامل ، بالإضافة إلى وجود مساحات خضراء وملاعب وكنائس وجوامع في محيط الشقة، وتابعت: أن أقصي مدة للتمويل العقاري هي 20 عام.