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رغم انخفاض إصابات كورونا.. العسال: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:58 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قالت  الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إن وفيات كورونا جزء كبير منها كانت بسبب الأمراض المزمنة.

وتابعت العسال خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، أنه توجد استعدادات كاملة من الوزارة لمواجهه الموجة الثانية لكورونا إن حدثت، وهناك خطة موضوعة لذلك.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين، والحذر والتباعد وارتداء الكمامات، مضيفة:” محدش يأمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح، ومستعدون للأسوأ وأى سيناريوهات”.

ونوهت إلى أن المواطنين فى الفترة الأخيرة كانوا أكثر وعي، ولذلك كان هناك انخفاض فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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