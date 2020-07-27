الجيش الليبي يدمر 3 دبابات تابعة للميليشيات التركية

كشف الإعلام الحربي الليبي، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي لغارات على دبابات تركية، استطاعت خلالها تدمير 3 دبابات تابعة لميليشيات تركية.





ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن سماء دولة ليبيا مباحة وتحتاج إلى منظومة دفاع جوي قوية.





وأضاف المسماري في تصريحات لقناة "العربية": "المسار السياسي لم يتوقف يومًا في ليبيا، وما زلنا نقدر ونحترم كل مبادرات وقف إطلاق النار".









وأضاف:" أردوغان ما زال يحشد قواته وأسلحته بالإضافة للمرتزقة لفرض نفسه في الأزمة الليبية كأمر واقع".





وتابع: ": مصراتة تحولت لقاعدة إدارية متقدمة للجيش التركي، والمرتزقة السوريون ينقلون من طرابلس إلى تاورغاء".