أبو المكارم: مصر لا زالت لديها العديد من الأدوات والأوراق لحل أزمة السد الإثيوبي.. فيديو

قال محمد أبو المكارم، خبير إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، إ ن عملية إدارة سد النهضة تؤكد على أن القيادة المصرية تستطيع أن تتعامل بحاكمة الإدارة للتعامل مع الأمن الاستراتيجي، متابعا: القيادة المصرية لديها قرار وهيكل ثابت للتعامل مع الأزمة.



وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن الإدارة المصرية تستطيع أن تدير الأزمة من خلال التعامل مع مراكز القوى الدولية، متابعا: لدينا 3 سناريوهات خاصة بـ أزمة سد النهضة، ولكن نحن حاليا في سيناريو الأزمة الزاحفة، وهي ملء المرحلة الأولى من خزان سد النهضة.



وأضاف أن الدبلوماسية المصرية لا زالت لديها العديد من الأدوات والأوراق للضغط دوليا، وذلك من أجل تشكيك نقط القوة التي ترتكز عليها إثيوبيا في الضغط على مصر.



وتابع: أن مصر تستطيع الضغط على إثيوبيا دوليًا بعد التعنت الإثيوبي الواضح في الأزمة، معقبا: إثيوبيا تتعامل بمنطق خلق الأزمات، وليس حل الأزمات، مشيرا إلى وجود دعم كبير من تركيا لإيوبيا وأيضا من قطر، مشددا على أن مصر مازال لديها العديد من الفرص للضغط على إثيوبيا.