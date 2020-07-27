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أول تعليق لفتاة فرشوط بعد إحالة مغتصبيها للمفتي: الحمد لله إن ربنا نصرني

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:57 ص
فتاة فرشوط
فتاة فرشوط
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حمزة شعيب
علقت  فرحة عبد الباسط  الشهيرة بفتاة "فرشوط"، على حكم جنايات نجع حمادي  بإحالة أوراق  مغتصبيها للمفتي قائلة :" أشعر بالراحة بعد حكم المحكمة  وأمي زغردت بعد حكم المحكمة، وهي التي أصرت على تقديمي البلاغ و الحمد لله أن ربنا نصرني".

وتابعت  في مداخلة هاتفية مع برنامج  القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلة :"منتظرة الحكم النهائي في 25 أغسطس  القادم ويارب يكون الي إحنا عاوزينه .. وكنت بروح كل الجلسات وفخورة بالي أنا عملته ودي أكتر حاجة صح عملتها في حياتي أني متنازلتش".

وكشفت الفتاة أنها تلقت  تهديدات بالقتل بعد حكم المحكمة نافيه هروبها، مؤكدة أنها الان نقلت لمكان  أمن من باب التأمين  وليس الهروب قائلة "أنا في مكان  مش عارفاه ومعايا امي واختي".

ونوهت إلى أنها قطعت علاقتها نهائيًا بوالدها لانه رغب في تنازلي عن القضية مقابل المال قائلة:" مش متخيلة أن ده اب". 

وتابعت قائلة "أمنيتي خلال الفترة القادمة أن  أعيش  وأعود  لحياتي وأحقق طموحي".

من جانبه كشف إسماعيل سلاوي، محامي الفتاة، أن الفتاة  وجهت كلمة للقاضي بالجلسة الأخيرة وبكت، مشيرًا إلى أن مأساة الفتاة المغتصبة لا تنتهي بحكم القضاء لان الآثار النفسية تظل لفترة طويلة.

 وكشفن  في مداخلة عبر تطبيق زووم  مع برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن اركان القضية كانت مكتملة لعدالة القضية كاشفًا أن الخصوم اشاعوا أنه تخلى عن القضية  قائلًا "ماحصلش ده أنا كنت متأكد من عدالة هذه القضية  ولم أكن أشك بنسبة 0% أنها ستفشل، مشيرًا إلى أن مرافعته لم تكن تقليدية بل كانت مرافعة إنسانية نظرًا للظروف التي أحاطت بالفتاة وأسرتها.
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