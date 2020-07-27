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ابنة محمد التابعي: اعتراضي ليس على تطوير مقابر الغفير لكن على الإجراءات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكدت شريفة التابعي نجلة الكاتب الراحل " محمد التابعي  "، أنها لاتعترض  على الإجراءات إخلاء المقابر  وليس تطوير منطقة مقابر المماليك كمشروع وهو مشروع مهم ومحوري.

وكشفت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلًا :"تفاصيل هدم  قبر والدها في منطقة مقابر " الغفير "  ضمن الاعمال الفنية لتدشين محور الفردوس.

 وأوضحت نجلة الكاتب الراحل "محمد التابعي" أن مدافن العائلة تقع في منطقة صلاح سالم وقبل الشروع في تطوير المنطقة سالنا المسؤولين وقالوا لازال مبكرًا عليمكم وإن حدث سنخطركم قبلها بشهرين  وقلنا لهم " كفاية شهر واحد هعشان نستعد "  لكن المفاجاة كانت في صبيحة اليوم الذي سبق عملية الهدم.
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