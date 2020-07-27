ابنة محمد التابعي: اعتراضي ليس على تطوير مقابر الغفير لكن على الإجراءات

أكدت شريفة التابعي نجلة الكاتب الراحل " محمد التابعي "، أنها لاتعترض على الإجراءات إخلاء المقابر وليس تطوير منطقة مقابر المماليك كمشروع وهو مشروع مهم ومحوري.





وكشفت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلًا :"تفاصيل هدم قبر والدها في منطقة مقابر " الغفير " ضمن الاعمال الفنية لتدشين محور الفردوس.



