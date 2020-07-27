بيصعب عليا إحباط فنانين يستاهلوا.. تامر حسين يعلق على أزمة حمو بيكا

حرص الشاعر تامر حسين، على التعليق على أزمة حمو بيكا الأخيرة، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد تعاقده مع شركة روتانا.





قال تامر حسين، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" أنا لا يعنينى بالمرة شركة الإنتاج تمضى مع مين؟ دى شركة وبتدور على ربح ومكسب أيًا كان المحتوى بس حقيقى يصعب عليا إحباط أصوات طربية وناس فنانين يستاهلوا فُرص تليق بحجم موهبتهم ودراستهم الأكاديمية".





وتابع: "خطورة الموضوع بالنسبالي إنه بيولد الحقد والغِل لأن المطرب المتميز المتمكن بيحس انه ضيع سنين عمره فى دراسته أو موهبته فى الهوا دون أى تقدير لحجم الموهبة دى وكنت أتمنى تقدموا فرص حقيقة للشباب الموهوبين ونتكاتف عشان نطلع أم كلثوم جديدة ولا عبد الحليم جديد والا محمد عبده والا صوت جديد لا جه زيه ولا فى حد شبهه زى نجومنا الحاليين اللى حفروا أساميهم بتاريخ مُشرف".



