ابنة الكاتب محمد التابعي: أخطرنا بهدم قبر والدي قبلها بـ 24 ساعة.. فيديو

قالت شريفة التابعي، نجلة الكاتب الراحل محمد التابعي، إن مدافن العائلة تتواجد على طريق صلاح سالم، متابعة: كان في واحد من العيلة بيتابع اللي بيحصل هناك من هدم.. وتواصل مع أحد المسئولين وأكد له أن هدم المقابر الخاصة بهم لن تتم حاليا بل بعد شهرين.
وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة :الحدث اليوم"، فوجئنا باتصال يخبرنا بأنهم قرروا هدم المدافن قبلها 24 ساعة، معقبه: احنا مش معترضين على التطوير وطبيعة الحياة، ولكن الإعتراض هنا بيتمحور على الإجراءات وعدم إعطاء الفرصة.
وواصلت قائلة: في ناس تم إخطارهم، ولكن إحنا لم يتم إخطارنا، متابعة: بالفعل تم هدم السور المتواجد على الشارع الرئيسي، ولذلك نطالبهم بسرعة البناء من أجل تفادي السرقة.
وأضافت، سيتم أخذ مايقارب من 8 أمتار من المدفن، معقبه: الـ8 أمتار تشمل المقابر الرئيسية لثلاث عائلات، وبالفعل تم نقل الرفات عشان متترميش في الشارع.
وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة :الحدث اليوم"، فوجئنا باتصال يخبرنا بأنهم قرروا هدم المدافن قبلها 24 ساعة، معقبه: احنا مش معترضين على التطوير وطبيعة الحياة، ولكن الإعتراض هنا بيتمحور على الإجراءات وعدم إعطاء الفرصة.
وواصلت قائلة: في ناس تم إخطارهم، ولكن إحنا لم يتم إخطارنا، متابعة: بالفعل تم هدم السور المتواجد على الشارع الرئيسي، ولذلك نطالبهم بسرعة البناء من أجل تفادي السرقة.
وأضافت، سيتم أخذ مايقارب من 8 أمتار من المدفن، معقبه: الـ8 أمتار تشمل المقابر الرئيسية لثلاث عائلات، وبالفعل تم نقل الرفات عشان متترميش في الشارع.