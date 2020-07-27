AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابنة الكاتب محمد التابعي: أخطرنا بهدم قبر والدي قبلها بـ 24 ساعة.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:01 ص
مقابر القاهرة القديمة
مقابر القاهرة القديمة
Advertisements
اسراء صبري
قالت شريفة التابعي، نجلة الكاتب الراحل محمد التابعي، إن مدافن العائلة تتواجد على طريق صلاح سالم، متابعة: كان في واحد من العيلة بيتابع اللي بيحصل هناك من هدم.. وتواصل مع أحد المسئولين وأكد له أن هدم المقابر الخاصة بهم لن تتم حاليا بل بعد شهرين.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة :الحدث اليوم"، فوجئنا باتصال يخبرنا بأنهم قرروا هدم المدافن قبلها 24 ساعة، معقبه: احنا مش معترضين على التطوير وطبيعة الحياة، ولكن الإعتراض هنا بيتمحور على الإجراءات وعدم إعطاء الفرصة.

وواصلت قائلة: في ناس تم إخطارهم، ولكن إحنا لم يتم إخطارنا، متابعة: بالفعل تم هدم السور المتواجد على الشارع الرئيسي، ولذلك نطالبهم بسرعة البناء من أجل تفادي السرقة.

وأضافت، سيتم أخذ مايقارب من 8 أمتار من المدفن، معقبه: الـ8 أمتار تشمل المقابر الرئيسية لثلاث عائلات، وبالفعل تم نقل الرفات عشان متترميش في الشارع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى

عمل معه في 2005.. خالد لطيف يكشف عن مفاجأة قام بها مرتضى منصور

محافظة القاهرة تكشف حقيقة هدم جبانات المماليك والمقابر التاريخية لإنشاء محور الفردوس.. صور

هل تم هدم جبانات المماليك؟ محافظة القاهرة تكشف الحقيقة الكاملة

بعيد عن المدافن والآثار الإسلامية.. محافظ القاهرة يتفقد محور الفردوس الجديد

ترشيحاتنا

بين الحياة و الموت.. أسرة شاب تستغيث بالسفارة المصرية في السعودية بعد تعرضه لحادث أليم

ببلاش.. اعرف كيف حصل الزمالك على خدمات الفتى الذهبي أسامة فيصل

لماذا سمي مسجد التنعيم بهذا الاسم؟

طبيب يحذر المصريين من لعبة بابجي: إحنا بنقتل أولادنا.. فيديو

خالد الصاوي يوجه رسالة غامضة للجمهور

بسمة وهبة توثق تعرضها مع أصالة لحادث مميت ونجاتهما من الغرق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز