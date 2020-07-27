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أخبار العالم

الرئيس الروسي يعلن تجهيز البحرية بأسلحة نووية وصواريخ وغواصات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن تجهيز البحرية الروسية بأسلحة نووية تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات نووية بدون طيار تحت الماء. 

وقال بوتين في الاحتفال السنوي بالبحرية الروسية وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية إنه تقرر تشغيل حوالي 40 سفينة حربية في العام 2020. 

وأضاف: "أن المزايا الفريدة وتحسين القدرات القتالية للأسطول سيتم تحقيقها بسبب الإدخال الواسع للتقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة ضربات الصوت التي لا مثيل لها في العالم والمركبات تحت الماء بدون طيار وبسبب أكثر وسائل الدفاع عن النفس فعالية". 

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية: "يتم حاليًا الانتهاء من الأعمال بنجاح لإنشاء أنظمة أسلحة حديثة للبحرية: مجمع تحت الماء مجهز بطائرة بوسيدون بدون طيار ونظام صواريخ زيركون تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأضافت: "تختبر البحرية، إلى جانب شركات صناعة الدفاع، أول غواصة تعمل بالطاقة النووية تحمل مركبات بوسيدون غير المأهولة تحت الماء التي تم إطلاقها في مارس 2019. ويواصل الطاقم الاختبار العملي للسلاح الجديد". 



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