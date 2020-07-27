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توك شو

أخبار التوك شو.. النقل ترصد 30 ألف جنيه لمتضررى عمارة الزمالك.. وزيرة الهجرة تطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:27 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نستعرض لكم أبرزها:

علق وزير النقل، كامل الوزير، على واقعة تعرض عمارة الزمالك لـ شرخ بسيط، لافتا إلى أن الوزارة دفعت تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن المراوغات الإثيوبية بشأن سد النهضة غريبة للغاية ولا تتفق مع القانون الدولي.

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة نارية للشاب المصرى الذى يدعى وليد والذى تم الاعتداء عليه من مواطن كويتي قائلا:" كنت أتمنى تكسر ليه أسنانه وترد الصاع خمسة، خد حقك وبعدين القانون".

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم القبض على المواطن الكويتي المعتدي على المواطن المصري وليد.

طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، وشؤون المصريين بالخارج، الإعلامي أحمد موسى، بمنع عرض فيديو الاعتداء على  المواطن المصري وليد من قبل مواطن كويتي، حفاظا على مشاعره.

روى وليد صلاح، المواطن المصري "كاشير" جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل مواطن كويتي.

كشف ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء على الشاب المصري «وليد» بالكويت.

قال السفير هشام عسران، قنصل مصر في الكويت، إن ردود الفعل تجاه الاعتداء على الكاشير المصري "وليد" المقيم بدولة الكويت كانت سريعة ومتعاقبة على عدة مستويات، فعلى الصعيد الكويتي كان التعامل سريعا، وتم القبض على المعتدي، واُقتيد إلى قسم الشرطة وسجل ضده قضية "جنحة" تحمل رقم 61.

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