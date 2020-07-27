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فن

هنا الزاهد تنشر صورة لها مع احمد حاتم وتوجه له رسالة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع الفنان احمد حاتم عبر خاصية استوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة " صديقي برج الجدي".


وتشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم الغسالة" مع احمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".


الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
هنا الزاهد تنشر صورة لها مع احمد حاتم وتوجه له رسالة
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