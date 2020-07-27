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مرأة

بدون أدوية.. طرق العناية بالبشرة المختلطة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تبحث كل سيدة عن طرق وحلول لمشاكل البشرة وتعد البشرة المختلطة اكثر ماتحتاج الي عناية وقدمت اخصائي أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية طرق العناية بالبشرة المختلطة:

-استخدام غسول مخصص للبشرة المختلطة والابتعاد عن الصابون العادي نهائيًا لأنه يسبب جفاف بالبشرة .
-استخدام تونر للبشرة ، يساعد في تقليص المسامات الواسعة .
-دائمًا وأبدًا صيفًا شتاءًا استخدام الواقي الشمسي المخصص للبشرة المختلطة .
-استخدام كريم مرطب ومغذي ليلي لترطيب المناطق الجافة بالبشرة .
-تقشير البشرة مرة أسبوعيًا لإزالة الرؤوس البيضاء والسوداء ( الزيوان ).
والتخلص من الجلد الميت لفتح المسامات والسماح للبشرة بالتنفس وامتصاص المواد المفيدة من الكريمات والسيرومات .
-تناول الأسماك والخضار والفواكه وشرب الماء بكثرة .
-الابتعاد عن التدخين .
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