بدون أدوية.. طرق العناية بالبشرة المختلطة

تبحث كل سيدة عن طرق وحلول لمشاكل البشرة وتعد البشرة المختلطة اكثر ماتحتاج الي عناية وقدمت اخصائي أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية طرق العناية بالبشرة المختلطة:





-استخدام غسول مخصص للبشرة المختلطة والابتعاد عن الصابون العادي نهائيًا لأنه يسبب جفاف بالبشرة .

-استخدام تونر للبشرة ، يساعد في تقليص المسامات الواسعة .

-دائمًا وأبدًا صيفًا شتاءًا استخدام الواقي الشمسي المخصص للبشرة المختلطة .

-استخدام كريم مرطب ومغذي ليلي لترطيب المناطق الجافة بالبشرة .

-تقشير البشرة مرة أسبوعيًا لإزالة الرؤوس البيضاء والسوداء ( الزيوان ).

والتخلص من الجلد الميت لفتح المسامات والسماح للبشرة بالتنفس وامتصاص المواد المفيدة من الكريمات والسيرومات .

-تناول الأسماك والخضار والفواكه وشرب الماء بكثرة .

-الابتعاد عن التدخين .