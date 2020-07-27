في حد أدنى لمقياس الجودة.. جمال الخولي يعلق على أزمة حمو بيكا

حرص الشاعر جمال الخولي، أن يعلق على أزمة حمو بيكا، الأخيرة، بعد تعاقده مع شركة "روتانا".
قال جمال الخولي، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" ف حد ادني لمقياس الجوده ف كل شىء والفن ينطبق عليه نفس الكلام ده بالنسبالي وده اللي ممكن نتفق ونختلف عليه".
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وتابع قائلًا: "انما لما يكون عمل لا يملك من أدوات الفن أو مقياسه أدنى درجه لازم هنا الناس الهجاصه الل بتقولك الاختلاف والكلام الحلو الل مش ف محله وكله تميع لقضيه ليها تأثيرها على المجتمعات زي الفن".
بينما إختتم حديثه: "الناس دي لازم تلم روحها وتفهم كويس جدا أنها بتتفلسف ف الباطل .. لا صوت ولا كلام ولا الحان ولا توزيع. .. نختلف علي ايه يا بشر الصح صح والغلط غلط".