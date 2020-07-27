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فن

في حد أدنى لمقياس الجودة.. جمال الخولي يعلق على أزمة حمو بيكا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:01 ص
الشاعر جمال الخولي
الشاعر جمال الخولي
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آيه عاطف
حرص الشاعر جمال الخولي، أن يعلق على أزمة حمو بيكا، الأخيرة، بعد تعاقده مع شركة "روتانا".

قال جمال الخولي، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" ف حد ادني  لمقياس الجوده ف كل شىء والفن ينطبق عليه نفس الكلام ده بالنسبالي وده اللي ممكن نتفق ونختلف عليه".

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وتابع قائلًا: "انما لما يكون عمل لا يملك من أدوات الفن أو مقياسه أدنى درجه لازم هنا الناس الهجاصه الل بتقولك الاختلاف والكلام الحلو الل مش ف محله وكله تميع لقضيه ليها تأثيرها على المجتمعات  زي الفن".

بينما إختتم حديثه: "الناس دي لازم تلم روحها وتفهم كويس جدا أنها بتتفلسف ف الباطل .. لا صوت ولا كلام ولا الحان ولا توزيع. ..  نختلف علي ايه يا بشر الصح صح والغلط غلط".
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