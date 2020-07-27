في حد أدنى لمقياس الجودة.. جمال الخولي يعلق على أزمة حمو بيكا

حرص الشاعر جمال الخولي، أن يعلق على أزمة حمو بيكا ، الأخيرة، بعد تعاقده مع شركة "روتانا".





قال جمال الخولي، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" ف حد ادني لمقياس الجوده ف كل شىء والفن ينطبق عليه نفس الكلام ده بالنسبالي وده اللي ممكن نتفق ونختلف عليه".





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وتابع قائلًا: "انما لما يكون عمل لا يملك من أدوات الفن أو مقياسه أدنى درجه لازم هنا الناس الهجاصه الل بتقولك الاختلاف والكلام الحلو الل مش ف محله وكله تميع لقضيه ليها تأثيرها على المجتمعات زي الفن".



