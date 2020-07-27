للتغلب على القلق والتوتر ومحاربة الطاقة السلبية.. استخدم هذه التطبيقات

يعانى الكثير منا من ازدياد معدلات التوتر والقلق وبالتالى الطاقة السلبية، لعدد من الأمور الحياتية، وضغوطات العمل ، وغيرها، وأدى تفشى فيروس كورونا إلى ازدياد هذه الأمر بشكل كبير حتى أصبحت هذه المشكلات عامة لدى الجميع.





ومع استخدام معظم الناس الهواتف الذكية لمعظم ساعات اليوم، فإن حل مشكلات التوتر وازدياد الطاقة السلبية، أصبح يمكن حله من خلال الهاتف، حيث أن هناك تطبيقات تساعد في حل هذه المشكلات الصعبة عن طريق استخدامها لفترة من الوقت، وذكر موقع Gizmodo التقنى عددا من أفضل التطبيقات التى تساعد على حل هذه المشكلات.









تطبيق Stop, Breathe, and Think

هو تطبيق لخفض التوتر اليومي ولتهدذى الأعصاب ويطالبك بإدخال ما تشعر به، كذلك وصف حالتك المزاجية عند فتح التطبيق ويقترح عليك القيام بالتأمل أو تمارين لليوجا التى من الممكن أن تساعدك بشكل أفضل في تلك اللحظة ، كما يقترح تمارين للتنفس العميق، وتتيح لك ميزة تسجيل الوصول أيضًا تتبع حالتك المزاجية ، حتى تتمكن من فحص ما تشعر به أكثر والتركيز على فهم تلك المخاوف بشكل أفضل ، وبالتالى التخلص منها.





تطبيق sleep sounds

يضم التطبيق جميع انواع الموسيقى التى تساعد على النوم ويقوم بالتركيز على هذة الوظيفة الأساسية، كما هو واضح من اسم التطبيق، ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أنه متوفر فقط لنظام Android ، ولذلك إذا كنت تستخدم جهاز iPhone ، فيجب عليك اختيار شيء آخر. و مقابل دولار واحد في الشهر يؤدي إلى إزالة الإعلانات.





تطبيق Juice

ويساعد التطبيق المستخدمين على بدء عادات صحية ويشجع على تبنى أنماط غذائية صحية، كما يسمح بتسجيل مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، بحيث يطلعك على مستويات الطاقة لديك خلال اليوم وقراءة أنماط الطاقة الخاصة بك ومعرفة الأشياء التي يمكنك تحسينها.





ويمكنك تسجيل عادات النوم والنظام الغذائي والتمارين الرياضية في التطبيق، بحيث يمكنك ربط النقاط والحصول على صورة أكبر لكيفية تأثير عاداتك الشخصية على طاقتك.



