أخبارالتكنولوجيا.. عن طريق التصفيق.. تطبيق يساعدك على ايجاد هاتفك المفقود.. وتسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف هواوى Mate 40

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

















عن طريق التصفيق.. تطبيق يساعدك على إيجاد هاتفك المفقود

يعانى الكثيرون منا من مشكلة النسيان، والتى تعد مشكلة طبيعية، حيث ينسى معظم الأشخاص أرقام بعض الهواتف و طرق أماكن معينة، ولكن الأمر يبدو صعبا للغاية عند نسيان أحد المتعلقات الشخصية، خاصة الهاتف الذكى ، الذى يتم حفظ كل شئ تقريبا عليه.











