أخبارالتكنولوجيا.. عن طريق التصفيق.. تطبيق يساعدك على ايجاد هاتفك المفقود.. وتسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف هواوى Mate 40

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يعانى الكثير منا من ازدياد معدلات التوتر والقلق وبالتالى الطاقة السلبية، لعدد من الأمور الحياتية، وضغوطات العمل، وغيرها، وأدى تفشى فيروس كورونا إلى ازدياد هذه الأمر بشكل كبير حتى أصبحت هذه المشكلات عامة لدى الجميع.
قامت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية الحكومية (ACCC) دعوى قضائية ضد شركة جوجل Google الأمريكية، بسبب توسيع نطاق استخدامها للبيانات الشخصية وسياسة الخصوصية.
يعانى الكثيرون منا من مشكلة النسيان، والتى تعد مشكلة طبيعية، حيث ينسى معظم الأشخاص أرقام بعض الهواتف و طرق أماكن معينة، ولكن الأمر يبدو صعبا للغاية عند نسيان أحد المتعلقات الشخصية، خاصة الهاتف الذكى، الذى يتم حفظ كل شئ تقريبا عليه.
كشفت تسريبات جديدة أن سوار هواوى الطبى Huawei TalkBand B6 سيصدر بأربعة ألوان هى الأحمر، والأسود، والبيج، والفضى، كما سيأتى بالسيليكون للونين الأحمر والأسود فقط.
كشفت تسريبات جديدة عن إمكانات شاشة وكاميرات مجموعة هواتف Mate 40 من شركة هواوى الصينية، والتى من القرر أن تصدر في أواخر شهر سبتمبر القادم، وكذلك ستصدر بدون خدمات جوجل.
كشفت تسريبات جديدة أن تابلت +Galaxy Tab S7 القادم والذى ستصدره شركة سامسونج يوم 5 أغسطس القادم، مع مجموعة هواتف Galaxy Note20، سيأتى بعدد من الميزات الرائعة بالنسبة للشاشة.
أجرت شركة جوجل تحديثا جديدا على تطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages ، يضم عددا من الميزات التى تساعد المستخدمين على تجربة أفضل في تطبيقات الرسائل، لمنافسة التطبيق الأكثر شعبية واتسآب.
كشفت شركة unicorn Dave المالية الأمريكية اختراق أكثر من 7.5 مليون مستخدم للتطبيق البنكى الخاص بها، وسرقة البيانات الخاصة بهم، بعد أن قام أحد الهاكرز نشر المعلومات الخاصة بهم على منتدى عام على الإنترنت.
تعتبر القصة اليومية أو story من أكثر الميزات الرائعة في مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيسبوك وانستجرام، حيث أنها تمتد ل 24 ساعة فقط ، وتعتبر عن حدث مؤقت.
يعتبر موقع الصور Instagram انستجرام ، من أكثر المواقع التواصل الاجتماعى استخداما، ويضم فئة كبيرة من الشباب والمراهقين، وغيرهم، وفي نفس الوقت يعتبر خطرا كبيرا على المستخدمين إذا تم اختراقهم.
طرحت شركة جوجل، دعما جديدا يوفر اتصالا ذكيا لمساعدة المستخدم في تنفيذ مهام أكثر، حيث يقدم الدعم رابطا بين تطبيقيها Google Lens ولوحة مفاتيح Gboard.
يعد فيسبوك Facebook، واحد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل قاعدة كبيرة تضم المليارات من المستخدمين حول العالم، ومن خلال الشبكة الاجتماعية يمكنك التعرف والتواصل مع جميع الناس حول العالم، وأيضًا يمكنك أن تتمنى لهم في عيد ميلادا سعيدا بإضافة شئ مميزة إلى ميزة القصة.
كشف حساب iHacktu Pro ، المتخصص في نشر تسريبات أجهزة آيفون، أن شركة آبل تعتزم عقد حدث Apple Special Events في 8 سبتمبر القادم عبر الإنترنت، للإعلان عن الجيل القادم من هواتف آيفون، بالإضافة إلى منتجات أخرى جديدة.