كارثة تحل على المحيطات والمجتمعات الساحلية في العالم.. لهذا السبب

تنبأت دراسة جديدة مثيرة للقلق بارتفاع درجات الحرارة في العالم حتى 8 درجات فهرنهايت، وذلك مع مضاعفة كمية الكربون المتواجد في الغلاف الجوي.





وقالت الدراسة التي نشرها موقع صحيفة ذا هيل الأمريكية إن هذا المستوى ينذر بوقوع كارثة على المحيطات والمجتمعات الساحلية في العالم.





وتوقعت الدراسة موت بعض الشعب المرجانية، وانخفاض التنوع البيولوجي البحري، بالإضافة إلى حدوث فيضانات وعواصف شديدة.





وطالبت الدراسة بالتحرك سريعا لإنقاذ العالم من الخطر القادم، وذلك عبر وقف استخدام الوقود الحفري، ووقف عمليات البحث والتنقيب عنه في الأراضي المياه.





وتشير الدراسة الجديدة التي استمرت أربع سنوات ، إلى أن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية من المحتمل جدًا أن ترتفع إلى 4.1 إلى 8.1 درجة فهرنهايت.





فيما كشفت الدراسة أن أن مضاعفة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والتي نحن على وشك الوصول إليها في الخمسين سنة القادمة، سوف يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة فيها 3.6 درجة فهرنهايت.