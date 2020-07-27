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منوعات

بسبب مسلسل نيتفلكس.. موظفة ترفض تسجيل اسم طفل اختاره والده

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دخل زوجان في عراك عنيف لتسمية ابنهما باسم "لوسيفر" رسميًا، حيث أبلغتهما الموظفة المسئولة عن  تسجيل الأسماء أنه لن ينجح في الحياة إذا تمت تسميته بهذا الاسم.

ذهب دان وماندي شيلدون لتسجيل ابنهما البالغ من العمر أربعة أشهر الأسبوع الماضي عندما تمكن مكتب المجلس من إعادة فتحه بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقال الأب والذي يدعى "دان " إنه كان متحمسًا هو وزوجته، لكن عندما سلموا الاستمارات والتي كانت تحمل اسم الطفل الذي قاموا باختياره وهو "لوسيفر شيلدون"، نظرت إليهم الموظفة بالمجلس المحلي في تشيسترفيلد في اشمئزاز تام.
كما أشار الأب إلى  أن العاملة حاولت منعهم من استخدام الاسم لأنه تم استخدامه كاسم للشيطان في أحد المسلسلات التي يتم عرضها الآن على شبكة "نتفليكس"،  وقال دان البالغ من العمر 37 عامًا لصحيفة صن: "أخبرتنا أنه لن يتمكن أبدًا من الحصول على وظيفة ، وأن المعلمون لن يريدوا تعليمه، وسيكون أبن فاشل".

وأضاف :"حاولت أن أشرح أننا لسنا متدينين ، ولوسيفر باللغة اليونانية تعني أهل النور و الصباح لكنها لم تستمع"، وأخبرتهم أن نيوزيلندا منعت الوالدين من استخدام الاسم ونصحتهم بتسجيل اسم رسمي مختلف ولكن يشار إليه باسم لوسيفر في المنزل.

طُلب من الوالدين الخروج من المنزل أثناء فحصها إذا سمح لها بتسجيل الاسم وقال دان إنه تمت الموافقة عليه في النهاية ولكن من خلال بعد عراك شديد، وأضاف "بصراحة اعتقدنا للتو انه اسم جميل وفريد، لم نكن نتوقع الكثير من العراك لتسميته".

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