الولايات المتحدة تسجل أقل إصابات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، تسجيل الولايات المتحدة 55 ألفا و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في أقل عدد إصابات منذ أسبوعين.





وأظهرت البيانات التي سجلتها الجامعة، وصول الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4 مليون و229 ألف و624 إصابة.





وسجلت الولايات المتحدة 518 حالة وفاة بسبب كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 146 ألفا و909 حالات وفاة.





وأعلنت حكومة دولة كوستاريكا سماحها بدخول المسافرين الدوليين من دول الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة المتحدة بدءًا من أغسطس المقبل، لكنها لا تعتزم استقبال مواطني الولايات المتحدة في الوقت الحالي.





وقال رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، ووزير السياحة جوستافو سيجورا، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن القرار يعني إعادة الفتح التدريجي لمطاري خوان سانتاماريا ودانيال أودوبر الدوليين.