AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أكرم توفيق ينشر صورة مع أحد أعضاء الفريق الطبي الجونة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:32 ص
اكرم توفيق
اكرم توفيق
Advertisements
مصطفى كرم
شارك أكرم توفيق، لاعب نادي الجونة جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة له مع أحد أطباء الفريق.

وعلق أكرم توفيق، على الصورة قائلا: "نمبر وان" وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين"منور يا أحلى كابتن" و"المحترمين" و"منورين يا غالين ربنا يحفظكم".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية.

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكرم توفيق ينشر صورا من تدريبات الجونة استعدادا لعودة الدوري

اضحك الصورة تطلع حلوة .. كهربا يتألق من تدريبات الأهلي

برفقة صالح جمعة.. كهربا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لعودة الدوري

عصام الحضري ينشر صورة مع نجله الصغير شادي.. شاهد

بهذه الطريقة.. جنش يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

بصورة من تدريبات الأهلي.. كهربا يسخر من منتقديه.. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد تفجر مفاجأة.. أمطار رعدية على هذه المناطق من اليوم وحتى الجمعة

شريف رمزي يوجه رسالة لـ إسعاد يونس.. شاهد

عقوبته الحبس.. محامي كويتي يكشف عقوبة المعتدي على الشاب المصري

بين الحياة و الموت.. أسرة شاب تستغيث بالسفارة المصرية في السعودية بعد تعرضه لحادث أليم

رسالة خاصة من جورجينا لـ كريستيانو رونالدو بعد فوزه بالدوري الإيطالي

أول تعليق من أصالة بعد تعرضها لحادث موت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز