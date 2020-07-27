أكرم توفيق ينشر صورة مع أحد أعضاء الفريق الطبي الجونة

شارك أ كرم توفيق ، لاعب نادي الجونة جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة له مع أحد أطباء الفريق.





وعلق أ كرم توفيق ، على الصورة قائلا: "نمبر وان" وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين"منور يا أحلى كابتن" و"المحترمين" و"منورين يا غالين ربنا يحفظكم".





وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.









وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية.





ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



