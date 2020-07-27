سيدة تناشد مجلس الوزراء للتكفل بحالة طفلتها المريضة بثقب في القلب

استغاثت مواطنة عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري من تعرضها نجلتها مكة احمد مجدي التي تبلغ من العمر 5سنوات، بثقب في القلب وتضخم في الرئة يهدد حياتها.





وناشد والدة الطفلة مكة، رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل لانقاذ حياة نجلتها واتكفل بعلاجها على نفقة الدولة وإجراء العمليات اللازمة لها.





واوضحت والدة الطفلة انها تسكن في 4 شا ع الفتح عزبة الورد بالمعادي الجديدة، ولا تملك تكاليف علاج نجلتها المكلف مطالبة بسرعة التدخل لانقاذ حياة نجلتها.









وللتواصل مع والدة الطفلة على رقم : 011‪00922885



