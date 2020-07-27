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رياضة

أخبار الرياضة.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر.. مرتضى منصور يرد على أنباء ترشح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


- أثارت التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بشأن مجاملة التحكيم للفرق المصرية ومنتخب مصر جيل ٩٠ ردود أفعال عربية وأصداء واسعة.


- كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور حقيقة تولي خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، رئاسة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.



اختتمت اليوم، الأحد، منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020، والذي توج به ليفربول بطلًا للمسابقة.


تقام اليوم، الاثنين، 27-7-2020، عدد من المواجهات العربية، أبرزهم في الدوري المغربي، وجولة الصعود للدوري الإنجليزي.




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