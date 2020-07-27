أخبار الرياضة.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر.. مرتضى منصور يرد على أنباء ترشح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









- أثارت التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بشأن مجاملة التحكيم للفرق المصرية ومنتخب مصر جيل ٩٠ ردود أفعال عربية وأصداء واسعة.









- كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور حقيقة تولي خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، رئاسة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.













- اختتمت اليوم، الأحد، منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020، والذي توج به ليفربول بطلًا للمسابقة.









تقام اليوم، الاثنين، 27-7-2020، عدد من المواجهات العربية، أبرزهم في الدوري المغربي، و جولة الصعود للدوري الإنجليزي.









