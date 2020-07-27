موجز السوشيال ميديا.. أحمد عيد عبد الملك يتولى تدريب نادي النجوم.. بسمة وهبة توثق تعرضها مع أصالة لحادث مميت ونجاتهما من الغرق.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع الفنان احمد حاتم عبر خاصية استوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

















نشر الفنان شريف رمزي صورة له مع الفنانة إسعاد يونس من حفل افتتاح سينمات مدينتي

















اعلن احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق خوضه تجربة التدريب لأول مره مع نادي النجوم.













نشرت الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بإنستجرام فيديو جديدا لها من مدينة العالمين الجديدة مع الفنانة السورية أصالة يوثق لحظة تعرضهما لحادث خطير في البحر.



