حدث ليلا.. عقار السندريلا يترنح.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك.. توتر جديد بين أمريكا والصين

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
حصل موقع "صدى البلد"، على مقطع فيديو يظهر عقار الزمالك المائل بسبب هبوط أرضي والكائن في شارع البرازيل.
كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور حقيقة تولي خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، رئاسة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.
أثارت التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بشأن مجاملة التحكيم للفرق المصرية ومنتخب مصر جيل ٩٠ ردود أفعال عربية وأصداء واسعة.
حرصت الفنانة أصالة على طمأنة جمهورها، بعد تعرضها لحادث موت برفقة الاعلامية بسمة وهبة.
تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تصدع عمارة الزمالك واخلاء السكان للعقار، حيث أوضح المسعود أن في ظهر يوم الاحد الموافق 26 يوليه، أحس سكان العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك بشقوق وميل بالعقار، وسط ذعر من السكان وسرعان ما أبلغوا الحي والشرطة.
قال وليد صلاح الشاب المصري المقيم الذي تعرض لاعتداء في الكويت، على يد أحد الكويتيين أنه يعمل في جمعية "صباح الأحمد " في وظيفة "كاشير" وهي جمعية إستهلاكية وأنه مقيم في الكويت منذ ثلاثة سنوات ونصف، كاشفًا أنه من محافظة القاهرة من منطقة المقطم وكشف عن كواليس الواقعة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلًا " الخلاف كان في ترتيب الأدوار وفقًا لايات معينة يتم اتباعها وعندما أخبرته رفض الامتثال للإجراءات الصحيحة واعتدي عليا ضربًا حتى شاهدتم الفيديو ثم توجهت بعدها إلى قسم الشرطة أو " المغفر " كما يطلق عليه في دولة الكويت.
كشف الإعلام الحربي الليبي، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي لغارات على دبابات تركية، استطاعت خلالها تدمير 3 دبابات تابعة لميليشيات تركية.
علقت فرحة عبد الباسط الشهيرة بفتاة "فرشوط"، على حكم جنايات نجع حمادي بإحالة أوراق مغتصبيها للمفتي قائلة :" أشعر بالراحة بعد حكم المحكمة وأمي زغردت بعد حكم المحكمة، وهي التي أصرت على تقديمي البلاغ و الحمد لله أن ربنا نصرني".
تعرض جزء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، للإنهيار بسبب إعصار هانا الذي ضرب الولايات المتحدة.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إغلاق قنصليتها في تشنجدو الصينية، وذلك بعدما أمرت الصين بذلك، ردا على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن الأمريكية.
وسط ابتهالات شجية لرفع الوباء شهدت مكة المكرمة ومناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة فى وقت تستقبل فيه مكة أفواج الحجاج القادمين من محافظات المملكة.