حدث ليلا.. عقار السندريلا يترنح.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك.. توتر جديد بين أمريكا والصين

قال وليد صلاح الشاب المصري المقيم الذي تعرض لاعتداء في الكويت، على يد أحد الكويتيين أنه يعمل في جمعية "صباح الأحمد " في وظيفة "كاشير" وهي جمعية إستهلاكية وأنه مقيم في الكويت منذ ثلاثة سنوات ونصف، كاشفًا أنه من محافظة القاهرة من منطقة المقطم وكشف عن كواليس الواقعة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلًا " الخلاف كان في ترتيب الأدوار وفقًا لايات معينة يتم اتباعها وعندما أخبرته رفض الامتثال للإجراءات الصحيحة واعتدي عليا ضربًا حتى شاهدتم الفيديو ثم توجهت بعدها إلى قسم الشرطة أو " المغفر " كما يطلق عليه في دولة الكويت.



