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أخبار العالم

إعلامية كويتية: الإمارات نموذج فريد يحتذى به فى القضاء على كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:10 ص
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
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مـيـس رضـا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتكفل طيران الإمارات بتكاليف إجراء فحوص الكشف عن فيروس كوفيد 19 مجانًا وبشكل تام  لجميع عملائها من وإلى الدولة وعبر كل دول العالم، لافتة إلى أن دولة الإمارات نموذجًا فريدًا على العالم أن يحتذى به فى مواجهة الجائحة.


وقالت الرشيد، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن دولتى مصر والإمارات من أفضل البلدان العربية فى مواجهة الجائحة وقد عكست المؤشرات الأخيرة أن فيروس كورونا كوفيد-19 قد شارف على الإنتهاء فى كل منهما بفضل توجيهات قيادة البلدين وسواعد أبنائهما وكفاءتهما فى إدارة الأزمة بإحترافية، فضلًا عن إستمرارية الإنجازات دون توقف .


 وعلى جانب ذو صلة، لفتت الرشيد إلى حالة عدم الرضا داخل الكويت لبطء مراحل عودة الحياة، ورفع القيود المفروض على الأنشطة الاقتصادية، والتى وصفها البعض من المواطنين "تأجيل للحياة"، مشيرة إلى أن دول العالم عادت للحياة بشكل طبيعى وبحذر وبتعايش مع الفيروس المزعوم وبلد مثل الكويت ليست بحجم مصر ولا عدد سكانها لازالت متوقفة وماضية ببطء شديد فى العودة.


ولفتت الرشيد، إلى أن التضارب والتناقض فى تصريحات منظمة الصحة العالمية يوما بعد يوم يعكس التواطؤ لصالح الحكومة الخفية التى تريد إطالة أمد الجائحة لكسر قوام دول لحساب أخري.

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