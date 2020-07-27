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أخبار البلد

الطيران المدني الكويتية: 1830 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 12 رحلة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 غادر 1830 مصريا من العالقين، اليوم الاثنين، الأراضي الكويتية إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، والإسكندرية؛ وذلك عبر 12 رحلة جوية، وذلك وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية -في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 6 رحلات على متنهم 960 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنهم 435 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط، وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1250 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

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