AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد نجاح المرحلة الأولى.. رشا مجدي: تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر خلال أيام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:27 ص
الإعلامية رشا مجدى
الإعلامية رشا مجدى
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكدت الإعلامية رشا مجدى، اهتمام الدولة بالنهوض بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث إنه بعد نجاحها فى مرحلتها الأولى ببور سعيد سيتم خلال أيام قليلة بدء تلك المنظومة فى محافظة الأقصر.


وأضافت رشا مجدى خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هناك خطة وضعتها الدولة للتقدم فى تلك المنظومة، ومنها تدريب وتأهيل مقدمى الخدمات الطبية للتأمين الصحى بالأقصر، من أجل تقديم أفضل خدمة صحية بأعلى جودة.



وأشارت إلى أنه سيتم تدريب 60 فردا بمنظومة التأمين الصحى الشامل من مدخلي البيانات والعاملين بالمراكز والمستشفيات لتكون تلك الخدمات إلكترونيا للمواطنين بالأقصر.



وتابعت أن تلك العملية الإلكترونية بالتأمين الصحى الشامل ستكون شاملة لكافة العاملين بالمنظومة، لافتة إلى أن الدولة تقوم بالإهتمام بالمواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له فى جميع المجالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لرفع كفاءة العاملين.. وزيرة الصحة: إدراج البحث العلمي والبعثات العلمية خارج مصر ضمن محور التدريب بالتأمين الصحي

زايد: تسجيل 587 ألفًا و844 مواطنًا وفتح 179 ألف ملف أسرة منذ بدء التأمين الصحي ببورسعيد

بحضور محافظ بورسعيد .. وزيرة الصحة تترأس اجتماع هيئة الرعاية الصحية

السبكي: كل الدعم لنظام التأمين الشامل والقيادة السياسية تستثمر في بناء الإنسان المصري

السبكي: شكرا لكل الأطقم الطبية بمستشفى إسنا للعزل لحمايتهم أهل الأقصر أثناء جائحة كورونا

الأقصر تستعد لتطبيق المنظومة.. تدريب العاملين بمنشآت التأمين الصحي الشامل على آليات التحول الرقمي

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27 -7- 2020 بمحافظات مصر

ليس كما أشيع.. غادة عبد الرازق: اتجوزت 10 مرات بس

أصالة توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها وتنشر صورتها.. شاهد

خالد الصاوي يوجه رسالة غامضة للجمهور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الجيش الليبي يدمر 3 دبابات تابعة للميليشيات التركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها