بعد نجاح المرحلة الأولى.. رشا مجدي: تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر خلال أيام





وأضافت رشا مجدى خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هناك خطة وضعتها الدولة للتقدم فى تلك المنظومة، ومنها تدريب وتأهيل مقدمى الخدمات الطبية للتأمين الصحى بالأقصر، من أجل تقديم أفضل خدمة صحية بأعلى جودة.













وأشارت إلى أنه سيتم تدريب 60 فردا بمنظومة التأمين الصحى الشامل من مدخلي البيانات والعاملين بالمراكز والمستشفيات لتكون تلك الخدمات إلكترونيا للمواطنين بالأقصر.













وتابعت أن تلك العملية الإلكترونية بالتأمين الصحى الشامل ستكون شاملة لكافة العاملين بالمنظومة، لافتة إلى أن الدولة تقوم بالإهتمام بالمواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له فى جميع المجالات.



