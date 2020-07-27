مصر تشهد تراجعًا في إصابات كورونا.. مدير جمعية صباح الأحمد يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية ضرب الشاب المصري.. والصين تعلن إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنجدو.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مدير جمعية صباح الأحمد للراي:





قضية ضرب الشاب المصري أصبحت قضية رأي عام

رئيس مجلس الأمة الكويتي:

صحة أمير البلاد مطمئنة للغاية

الجزائر تمدد التدابير الوقائية من كورونا

حظر شامل للتجوال خلال عيد الأضحى في العراق

السودان يحرك قوات مشتركة من الخرطوم إلى دارفور

تركيا تسحب سفنا عسكرية من قبالة قبرص













سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.









وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الصحة والسكان المصرية، أفادت باستمرار تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة لليوم السابع على التوالي، حيث تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.









وأولت الصحف الكويتية اهتمامًا واسعًا بقضية الاعتداء على الشاب المصري وليد من قبل مواطن كويتي أثناء عمله بجمعية صباح الأحمد، حيث قالت صحيفة "الراي" إن مدير الجمعية، ناصر العتيبي قدم استقالته اعتراضًا على هذا الأمر.









ونقلت الصحيفة عن العتيبي قوله: "الاعتداء بحد ذاته هو ما استفز الإدارة وقد وقع الخميس الماضي، لا سيما أن المعتدي عندما حضر إلى المخفر، رفض أن يلقي السلام على المعتدى عليه، ورفض أيضًا الاعتذار، أو تقبيل رأس الموظف، الذي كان متخوف من أن يُظلم، وكان تحت ضغط نفسي".









وأضاف: "تلقيت اتصالًا من وزير الداخلية أنس الصالح الذي أكد ضرورة أن يأخذ القانون مجراه، الموضوع بات قضية رأي عام، وتفاصيلها أن مجلس إدارة الجمعية أصدر قرارًا بمنع من لا يملك رقم صندوق في الجمعية تزويد الكاشير برقم عشوائي لإدخاله، كونها أموالًا للمساهمين، ولا يجوز لأي مشترٍ أن يضع قيمة مشترياته بصندوق شخص آخر، والمحاسب رفض طلب الزبون، بناء على قرار مجلس الإدارة".









واستطرد قائلًا: "المعتدي وجه 3 صفعات على الوجه للمحاسب الذي لم يرد عليه بالمثل قائلًا له: لن أضربك لأنك رجل كبير، ومن ثم تم تقديم شكوى أمس في مخفر ميناء عبدالله".









ونقلت "الجريدة" عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قولها: "تكرار الاعتداءات على العمالة المهاجرة هي محصلة طبيعية لخطابات الكراهية والتحريض ضدهم، وفريق الرصد الخاص بنا حصل على فيديو العامل الكاشير الذي تعرّض للصفع ثلاث مرات في جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية، من دون أن يُبدي أي ردة فعل سلبية تجاه الأمر، ما أدى إلى تقديم استقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية لوكيل قطاع التعاون سالم بطاح الرشيدي إلا أن الأخير رفضها".









على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الأنباء" عن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قوله: "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدا ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".









وذكرت "القبس" أن رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد أعلن تمديد الحظر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما اضافيا في 29 ولاية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.









وقالت "الوطن" إن السلطات العراقية قررت فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام متتالية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.









وأفادت "الراي" بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني، الذي يتشكل من أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء، تحريك قوات مشتركة من العاصمة الخرطوم إلى المناطق التي تشهد توترات داخل البلاد، خاصة إقليم دارفور.









دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين قالت إن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد أغلقت أبوابها، وذلك ردًا على قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون.







