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تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر .. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:47 ص
تمارين لمعالجة الانحرافات
تمارين لمعالجة الانحرافات القوامية بالرياضة وتقوية عضلات الظ
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هاجر إبراهيم
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين تقوية عضلات الظهر ومعالجة الانحرافات القوامية بالرياضة.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الاثنين ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدي، أن لكل جسم شكلا معينا وله إنحرافات قوامية معينة ويجب ممارستها بالرياضة للقيام بالأنشطة الحياتية العادية.

وتابع أن معنى الإنحرافات القوامية هى وجود عضلة قوية وعضلة أخرى ضعيفة مقابلة لها، لافتا إلى أن آلام الظهر تكون بشكل كبير سببها الجلوس الخاطئ أثناء العمل على المكتب ومشاهدة الهاتف وعدم فرده جيدا، حيث أنه يجب تقوية ألام الظهر حتى يحدث توازن بالحياة.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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