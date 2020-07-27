أحمد رفعت يكشف الهدف من مبادرة ميغلاش عليك

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر مبادرة ميغلاش عليك، وذلك لدعم المواطنين، مشيرا الى أن هناك 12 مليار جنيه لأصحاب بطاقات التموين، و المبادرة هدفها استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، وتوفير السلع لـ المواطنين.
وأضاف الصحفي احمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن المبادرة تدفع عجلة الاقتصاد، و لذلك الدولة تقوم بعمل ذلك بعد أزمة فيروس كورونا وما تعرض له الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة تقوم بمبادرات كثيرة هدفها الأول و الأساسي المواطن المصري.
وفى سياق أخر قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن مبادرة "ميغلاش عليك" هي مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية والتموين، وهي تهدف في الاساس الي تنشيط السوق المحلي وبالتأكيد دعم محدودي الدخل.