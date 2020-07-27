أحمد رفعت يكشف الهدف من مبادرة ميغلاش عليك

وأشار إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة تقوم بمبادرات كثيرة هدفها الأول و الأساسي المواطن المصري.

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن مبادرة "

" هي مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية والتموين، وهي تهدف في الاساس الي تنشيط السوق المحلي وبالتأكيد دعم محدودي الدخل.

وفى سياق أخر