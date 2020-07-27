قواعد تنسيق 2020 وخطة التعليم الهجين.. الأبرز على مائدة "الأعلى للجامعات الخاصة"

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المقرر انعقاده اليوم، يستناول خطة الجامعات العام الدراسي الجديد وتطبيق عملية التعليم الهجين التي أقرها الوزير والمجلس الأعلى للجامعات.





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وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد " ، المجلس سيتناول ايضا قواعد قبول الطلاب بتنسيق الثانوية العامة 2020، مشيرا إلى أن جميع الجامعات ستلتزم بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة خلال فترة التنسيق، ومع بدء العام الدراسي الجديد، كما بيطلع على ما حققته هذه الجامعات فيما يخص امتحانات الفرق النهائية ونجاح سير العملية التعليمية لامتحانات فرق النقل.



وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى صباح الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، علي ان تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب إنتهاء اختبارات القدرات.

كما اعتمد المجلس نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي شهاده الثانوية العامه وما يعادلها من(الشهادات العربية والاجنبية) والشهادات الفنيه والشهادة الثانوية الازهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021>

