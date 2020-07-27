برشلونة يحتفل بـ بيانيتش بعد تتويجه بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس

أحتفل نادي برشلونة الإسباني، بلاعبه البوسني ميرالم بيانيتش، بعدما توج بلقب الدوري الإيطالي، مع يوفنتوس.
وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بشكل رسمي، عقب فوزه على سامبدوريا بثنائية نظيفة أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الكالتشيو، وقبل جولتين من النهاية.
وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة، عبر "تويتر": "مبروك على الفوز بلقب الدوري الإيطالي.. بيانيتش".
ويعيش بيانيتش أيامه الأخيرة مع يوفنتوس، بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة، في صفقة تبادلية دخل فيها آرثر ميلو.
🏆 Congrats on winning the league, @Miralem_Pjanic! 👏 pic.twitter.com/0VJbocQ7qd— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2020