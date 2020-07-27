برشلونة يحتفل بـ بيانيتش بعد تتويجه بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس

أحتفل نادي برشلونة الإسباني، بلاعبه البوسني ميرالم بيانيتش، بعدما توج بلقب الدوري الإيطالي، مع يوفنتوس.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بشكل رسمي، عقب فوزه على سامبدوريا بثنائية نظيفة أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الكالتشيو، و قبل جولتين من النهاية.