AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يحتفل بـ بيانيتش بعد تتويجه بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:45 ص
بيانيتش
بيانيتش
Advertisements
إسراء أشرف
أحتفل نادي برشلونة الإسباني، بلاعبه البوسني ميرالم بيانيتش، بعدما توج بلقب الدوري الإيطالي، مع يوفنتوس.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بشكل رسمي، عقب فوزه على سامبدوريا بثنائية نظيفة أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الكالتشيو، وقبل جولتين من النهاية.

وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة، عبر "تويتر": "مبروك على الفوز بلقب الدوري الإيطالي.. بيانيتش".

ويعيش بيانيتش أيامه الأخيرة مع يوفنتوس، بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة، في صفقة تبادلية دخل فيها آرثر ميلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيانيتش يتسمك بحلم الانضمام إلى برشلونة

دي يونج مقابل بيانتيش.. تفاصيل صفقة ضم برشلونة لـ نجم يوفنتوس الإيطالي

يوفنتوس يوافق على شروط برشلونة لضم أرثر

رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي

ليلة الحسم.. يوفنتوس يستضيف سامبدوريا بـ الدوري الإيطالي

ليلة التتويج .. موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

من بينها القلي.. طرق غير صحية تجعل تناول اللحم غير صحي

قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

مرتضى منصور يرد على أنباء ترشح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

لسبب أغرب من الخيال .. هروب زوج قبل ساعات على حفل زفافه

مدير مجزر البساتين: كورونا لا ينتقل عن طريق اللحوم

حريق في عقار بمصر القديمة بجوار مترو الأنفاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها