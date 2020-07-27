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أخبار البلد

بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 235 شابًا ببنى سويف

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ،  تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 235 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم 3 من ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقرير بإنجازات المديرية  خلال يونيو الماضي ، أوضح فيه محمد طلعت مدير المديرية ، أنها قامت بتسجيل 507 شباب من العمالة والفنية والعادية،  وحملة المؤهلات ومن غيرها ، فضلا عن  تسجيل 14 من ذوى القدرات الخاصة .

وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد - 19) على 346 منشأة خلال  نفس الشهر بواسطة مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية.

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